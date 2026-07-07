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Al-Jinn
۱۸
۱۸:۷۲
وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا ١٨
وَأَنَّ ٱلْمَسَـٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًۭا ١٨
وَأَنَّ
ٱلۡمَسَٰجِدَ
لِلَّهِ
فَلَا
تَدۡعُواْ
مَعَ
ٱللَّهِ
أَحَدٗا
١٨
و اینکه مساجد از آنِ الله است، پس کسی را با الله نخوانید.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Не обращайтесь с мольбой к творениям ни ради поклонения, ни ради обретения благ. Мечети, которые являются важнейшими местами поклонения, должны быть оплотом искренней преданности Аллаху, покорности и смирения перед Его могуществом.