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Al-Jinn
۱۷
۱۷:۷۲
لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ١٧
لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ يَسْلُكْهُ عَذَابًۭا صَعَدًۭا ١٧
لِّنَفۡتِنَهُمۡ
فِيهِۚ
وَمَن
يُعۡرِضۡ
عَن
ذِكۡرِ
رَبِّهِۦ
يَسۡلُكۡهُ
عَذَابٗا
صَعَدٗا
١٧
تا آنها را با آن (نعمتها) بیازماییم، و هرکس از یاد (و ذکر) پروردگارش روی برتابد، (الله) او را به عذابی سخت گرفتار میسازد.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Только бесчестие и ненависть к истине помешали им встать на прямой путь и вкусить воды вкусной, приятной. Аллах ниспосылает верующим подобные испытания для того, чтобы испытать их веру и отличить правдивого раба от лжеца. А тех, кто отвращается от Писания, не следует его заповедям и пренебрегает ими, Аллах подвергает невыносимому и мучительному наказанию.