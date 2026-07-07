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Al-Jinn
۱۰
۱۰:۷۲
وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا ١٠
وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًۭا ١٠
وَأَنَّا
لَا
نَدۡرِيٓ
أَشَرٌّ
أُرِيدَ
بِمَن
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
أَمۡ
أَرَادَ
بِهِمۡ
رَبُّهُمۡ
رَشَدٗا
١٠
و اینکه ما نمیدانیم آیا برای اهل زمین شرّ اراده شده، یا پروردگارشان خیر و هدایت آنها را خواسته است.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Одно из двух непременно произойдет. Джинны увидели великие перемены, которых доселе никто не видывал. Благодаря своей проницательности они поняли, что все это произошло по воле Аллаха и что самое главное происходит не на небесах, а на земле. Из этого аята также видно, как почтительно джинны говорили об Аллахе, когда связали с Его именем добро и умолчали о том, кто творит зло, хотя и то, и другое происходит только по воле Господа.