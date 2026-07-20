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Al-Insan
۹
۹:۷۶
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ٩
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءًۭ وَلَا شُكُورًا ٩
إِنَّمَا
نُطۡعِمُكُمۡ
لِوَجۡهِ
ٱللَّهِ
لَا
نُرِيدُ
مِنكُمۡ
جَزَآءٗ
وَلَا
شُكُورًا
٩
(و میگویند:) «ما فقط به خاطر الله به شما غذا میدهیم، نه از شما پاداشی میخواهیم و نه سپاسی.
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قیراط
حدیث
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Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 76:7 تا 76:9
Они исполняют данные ими обеты и не нарушают соглашения. А если они исполняют обеты, которые становятся обязательными только тогда, когда человек сам обязуется исполнить их, то они тем более выполняют доподлинно обязательные предписания. Они знают, что зло Судного дня будет очень велико и широко распространится во владениях Аллаха. И поэтому они боятся того, что это зло может коснуться их, и избегают всего, что может привести к этому.