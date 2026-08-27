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تفسیر: Al-Insan ۶:۷۶
Al-Insan
۶
۶:۷۶
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ٦
عَيْنًۭا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًۭا ٦
عَيۡنٗا
يَشۡرَبُ
بِهَا
عِبَادُ
ٱللَّهِ
يُفَجِّرُونَهَا
تَفۡجِيرٗا
٦
(از) چشمهای که بندگان (خاص) الله از آن مینوشند، (هر وقت و) هر جا بخواهند آن را جاری میسازند.
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قیراط
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Al-Sa'di
Райские жители будут пить прекрасный напиток из источника вместе с остальными рабами Аллаха. Их чаши будут наполнены, и они не будут опасаться того, что их источник иссякает. Он изливается и течет, а рабы Аллаха направляют его ручьи, когда пожелают и как пожелают. По своему усмотрению они спускают его ручьи в цветущие сады и зеленые луга, дают им течь вокруг дворцов и прекрасных обителей. Они направляют их, куда пожелают. Далее Всевышний Аллах упомянул некоторые из их благодеяний и сказал: