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تفسیر: Al-Insan ۶:۷۶
Al-Insan
۶
۶:۷۶
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ٦
عَيْنًۭا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًۭا ٦
عَيۡنٗا
يَشۡرَبُ
بِهَا
عِبَادُ
ٱللَّهِ
يُفَجِّرُونَهَا
تَفۡجِيرٗا
٦
(از) چشمهای که بندگان (خاص) الله از آن مینوشند، (هر وقت و) هر جا بخواهند آن را جاری میسازند.
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[
عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (٦)
] لهسهرچاوهیهكهوه ئهم كافورهیان بۆ دێت كه بهندهكانی خوای گهوره وهكو تهقینهوهیهك ئهو سهرچاوهیه ئهیتهقێننهوه، یاخود ههڵسوكهوتى تیا ئهكهن چۆن ویستیان لێ بێ، وه بۆ ههر شوێنێك بڕۆن و له كوێ دانیشن لهناو كۆشك و خانوو و مهجلیسهكانیاندا ئهو سهرچاوانه لهگهڵ خۆیاندا ئهبهن و لهلایانهوه دهرئهچێ، وه تاموچێژو لهزهتی لێ ئهكهن.