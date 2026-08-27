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تفسیر: Al-Insan ۳۱:۷۶
Al-Insan
۳۱
۳۱:۷۶
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما ٣١
يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّـٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۢا ٣١
يُدۡخِلُ
مَن
يَشَآءُ
فِي
رَحۡمَتِهِۦۚ
وَٱلظَّٰلِمِينَ
أَعَدَّ
لَهُمۡ
عَذَابًا
أَلِيمَۢا
٣١
هرکس را که بخواهد در رحمت خود وارد میکند، و برای ستمکاران عذاب دردناکی آماده کرده است.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿یُدۡخِلُ مَن یَشَاۤءُ فِی رَحۡمَتِهِۦۚ﴾ جنته وهم المؤمنون ﴿وَٱلظَّـٰلِمِینَ﴾ ناصبه فعل مقدر أي أعد يفسر ﴿أَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابًا أَلِیمَۢا ٣١﴾ مؤلما وهم الكافرون