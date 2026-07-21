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۲۵
۲۵:۷۶
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ٢٥
وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةًۭ وَأَصِيلًۭا ٢٥
وَٱذۡكُرِ
ٱسۡمَ
رَبِّكَ
بُكۡرَةٗ
وَأَصِيلٗا
٢٥
و صبح و شام نام پروردگارت را یاد کن.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَٱذۡكُرِ ٱسۡمَ رَبِّكَ﴾ في الصلاة ﴿بُكۡرَةࣰ وَأَصِیلࣰا ٢٥﴾ يعني الفجر والظهر والعصر