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Al-Insan
۲۴
۲۴:۷۶
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا ٢٤
فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًۭا ٢٤
فَٱصۡبِرۡ
لِحُكۡمِ
رَبِّكَ
وَلَا
تُطِعۡ
مِنۡهُمۡ
ءَاثِمًا
أَوۡ
كَفُورٗا
٢٤
پس برای حکم پروردگارت شکیبا باش، و از هیچ گنهکار یا ناسپاسی از آنان فرمان نبر.
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Tafseer Jalalayn
﴿فَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ﴾ عليك بتبليغ رسالته ﴿وَلَا تُطِعۡ مِنۡهُمۡ﴾ أي الكفار ﴿ءَاثِمًا أَوۡ كَفُورࣰا ٢٤﴾ أي عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة قالا للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع عن هذا الأمر ويجوز أن يراد كل آثم وكافر أي لا تطع أحدهما أيا كان فيما دعاك إليه من إثم أو كفر