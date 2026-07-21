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Al-Insan
۲۱
۲۱:۷۶
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ٢١
عَـٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌۭ وَإِسْتَبْرَقٌۭ ۖ وَحُلُّوٓا۟ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍۢ وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًۭا طَهُورًا ٢١
عَٰلِيَهُمۡ
ثِيَابُ
سُندُسٍ
خُضۡرٞ
وَإِسۡتَبۡرَقٞۖ
وَحُلُّوٓاْ
أَسَاوِرَ
مِن
فِضَّةٖ
وَسَقَىٰهُمۡ
رَبُّهُمۡ
شَرَابٗا
طَهُورًا
٢١
بر آنان (بهشتیان) لباسهایی سبز رنگ از دیبای نازک و دیبای ضخیم است، و با دستبندهایی از نقره آراسته شدهاند، و پروردگارشان شراب پاک به آنها مینوشاند.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Обитатели Рая будут облачены в убранства из шелка высшего качества - зеленого атласа и парчи. Атлас - это плотная шелковая ткань, а парча - нежная. Как мужчины, так и женщины в Раю будут носить браслеты. Таково обещание Аллаха, и обещание это истинно, ибо речь Господа миров самая правдивая. Он напоит Своих рабов напитком чистым -не мутным и не причиняющим беспокойство. Этот чистый напиток будет очищать внутренности праведников от шлаков и всего, что может причинить вред.