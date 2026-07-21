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Al-Insan
۲۱
۲۱:۷۶
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ٢١
عَـٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌۭ وَإِسْتَبْرَقٌۭ ۖ وَحُلُّوٓا۟ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍۢ وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًۭا طَهُورًا ٢١
عَٰلِيَهُمۡ
ثِيَابُ
سُندُسٍ
خُضۡرٞ
وَإِسۡتَبۡرَقٞۖ
وَحُلُّوٓاْ
أَسَاوِرَ
مِن
فِضَّةٖ
وَسَقَىٰهُمۡ
رَبُّهُمۡ
شَرَابٗا
طَهُورًا
٢١
بر آنان (بهشتیان) لباسهایی سبز رنگ از دیبای نازک و دیبای ضخیم است، و با دستبندهایی از نقره آراسته شدهاند، و پروردگارشان شراب پاک به آنها مینوشاند.
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ }
أي: قد جللتهم ثياب السندس والإستبرق الأخضران، اللذان هما أجل أنواع الحرير،
فالسندس:
ما غلظ من الديباج والإستبرق: ما رق منه.
{ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ }
أي: حلوا في أيديهم أساور الفضة، ذكورهم وإناثهم، وهذا وعد وعدهم الله، وكان وعده مفعولا، لأنه لا أصدق منه قيلا ولا حديثا.
وقوله:
{ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا }
أي: لا كدر فيه بوجه من الوجوه، مطهرا لما في بطونهم من كل أذى وقذى.