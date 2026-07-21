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Al-Insan
۲۰
۲۰:۷۶
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ٢٠
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًۭا وَمُلْكًۭا كَبِيرًا ٢٠
وَإِذَا
رَأَيۡتَ
ثَمَّ
رَأَيۡتَ
نَعِيمٗا
وَمُلۡكٗا
كَبِيرًا
٢٠
و چون (به هر سمتی) بنگری، آنجا نعمت بسیار و فرمانروایی عظیمی را میبینی.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir Muyassar
وإذا أبصرت أيَّ مكان في الجنة رأيت فيه نعيمًا لا يُدْركه الوصف، ومُلْكا عظيمًا واسعًا لا غاية له.