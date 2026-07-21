وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Insan
۱۷
۱۷:۷۶
ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا ١٧
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًۭا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١٧
وَيُسۡقَوۡنَ
فِيهَا
كَأۡسٗا
كَانَ
مِزَاجُهَا
زَنجَبِيلًا
١٧
و در آنجا از جامهایی سیراب میشوند که آمیزهاش زنجبیل است.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا (١٧)
] وه جۆرێكی تریش خواردنیان پێ ئهدرێ لهو گڵاسانهدا كه خهمرو مهی تیایه تێكهڵ ئهكرێ به زهنجهبیل كه ئهمهیان گهرمه، كافورهكه فێنك و سارد بوو، ئهمهیان گهرمه بۆ ئهوهی گهرم و سارد بخۆنهوه.