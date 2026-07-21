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Al-Insan
۱۷
۱۷:۷۶
ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا ١٧
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًۭا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١٧
وَيُسۡقَوۡنَ
فِيهَا
كَأۡسٗا
كَانَ
مِزَاجُهَا
زَنجَبِيلًا
١٧
و در آنجا از جامهایی سیراب میشوند که آمیزهاش زنجبیل است.
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا }
أي: في الجنة من كأس، وهو الإناء المملوء من خمر ورحيق،
{ كَانَ مِزَاجُهَا }
أي: خلطها
{ زَنْجَبِيلًا }
ليطيب طعمه وريحه.