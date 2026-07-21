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Al-Insan
۱۳
۱۳:۷۶
متكيين فيها على الارايك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ١٣
مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًۭا وَلَا زَمْهَرِيرًۭا ١٣
مُّتَّكِـِٔينَ
فِيهَا
عَلَى
ٱلۡأَرَآئِكِۖ
لَا
يَرَوۡنَ
فِيهَا
شَمۡسٗا
وَلَا
زَمۡهَرِيرٗا
١٣
در آنجا بر تختها (ی زیبا) تکیه کردهاند، نه آفتابی در آنجا میبینند و نه سرمایی.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Арабский глагол иттакаа ‘опираться’, ‘прислоняться’ используется для описания положения, в котором человек испытывает спокойствие, безмятежность и комфорт. Праведники будут возлежать на кровати с прекрасным убранством в Райских садах, где нет ни солнца, которое бы обжигало тела жарким зноем, ни мороза. Обитатели Рая вечно пребудут в прохладной тени. Их тела будут испытывать блаженство, поскольку ни зной, ни стужа не причинят им беспокойства.