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Al-Insan
۱۳
۱۳:۷۶
متكيين فيها على الارايك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ١٣
مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًۭا وَلَا زَمْهَرِيرًۭا ١٣
مُّتَّكِـِٔينَ
فِيهَا
عَلَى
ٱلۡأَرَآئِكِۖ
لَا
يَرَوۡنَ
فِيهَا
شَمۡسٗا
وَلَا
زَمۡهَرِيرٗا
١٣
در آنجا بر تختها (ی زیبا) تکیه کردهاند، نه آفتابی در آنجا میبینند و نه سرمایی.
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ }
الاتكاء: التمكن من الجلوس، في حال الرفاهية والطمأنينة
[الراحة]
، والأرائك هي السرر التي عليها اللباس المزين،
{ لَا يَرَوْنَ فِيهَا }
أي: في الجنة
{ شَمْسًا }
يضرهم حرها
{ وَلَا زَمْهَرِيرًا }
أي: بردا شديدا، بل جميع أوقاتهم في ظل ظليل، لا حر ولا برد، بحيث تلتذ به الأجساد، ولا تتألم من حر ولا برد.