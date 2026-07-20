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Al-Insan
۱۲
۱۲:۷۶
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ١٢
وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةًۭ وَحَرِيرًۭا ١٢
وَجَزَىٰهُم
بِمَا
صَبَرُواْ
جَنَّةٗ
وَحَرِيرٗا
١٢
و به (پاداش) صبری که کردند، بهشت و (لباسهای) حریر (بهشتی) را به آنان پاداش داد.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Они терпеливо исполняли повеления Господа и делали все, что было в их силах. Они также избегали грехов, стойко переносили тяготы предопределения и не роптали на свою судьбу. Тем самым они заслужили Райские сады, в которых собрана всякая благодать и которые избавлены от всего, что причиняет беспокойство и огорчение. Они будут облачены в шелковые убранства, и Всевышний Аллах особо отметил это, потому что внешний вид и одежда человека свидетельствуют о его благосостоянии.