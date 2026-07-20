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Al-Insan
۱۰
۱۰:۷۶
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ١٠
إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًۭا قَمْطَرِيرًۭا ١٠
إِنَّا
نَخَافُ
مِن
رَّبِّنَا
يَوۡمًا
عَبُوسٗا
قَمۡطَرِيرٗا
١٠
همانا ما از پروردگارمان میترسیم، روزیکه عبوس و سخت و دشوار است».
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Они тоже любят богатство и яства, однако любви к Аллаху они отдают предпочтение пред любовью к самим себе. Поэтому они заботливо кормят бедняков, сирот и пленников, которые прежде всего и более всего нуждаются в помощи. Они делают пожертвования и раздают милостыню исключительно ради Аллаха. При этом всем своим поведением они показывают, что не желают получить от людей вознаграждение или услышать слова благодарности. Они страшатся гнева своего Господа в мрачный, ужасный, тяжкий и томительный день.