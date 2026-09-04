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تفسیر: Al-Baqarah ۷۹:۲
Al-Baqarah
۷۹
۷۹:۲
فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هاذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون ٧٩
فَوَيْلٌۭ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَـٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًۭا قَلِيلًۭا ۖ فَوَيْلٌۭ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌۭ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ٧٩
فَوَيۡلٞ
ﱗ
لِّلَّذِينَ
ﱘ
يَكۡتُبُونَ
ﱙ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱚ
بِأَيۡدِيهِمۡ
ﱛ
ثُمَّ
ﱜ
يَقُولُونَ
ﱝ
هَٰذَا
ﱞ
مِنۡ
ﱟ
عِندِ
ﱠ
ٱللَّهِ
ﱡ
لِيَشۡتَرُواْ
ﱢ
بِهِۦ
ﱣ
ثَمَنٗا
ﱤ
قَلِيلٗاۖ
ﱥﱦ
فَوَيۡلٞ
ﱧ
لَّهُم
ﱨ
مِّمَّا
ﱩ
كَتَبَتۡ
ﱪ
أَيۡدِيهِمۡ
ﱫ
وَوَيۡلٞ
ﱬ
لَّهُم
ﱭ
مِّمَّا
ﱮ
يَكۡسِبُونَ
ﱯ
٧٩
ﱰ
پس و ای بر کسانیکه با دست خود مینویسند، سپس میگویند: «این از جانب الله است » تا آن را به بهای اندک بفروشند، پس و ای بر آنها از آنچه دستهایشان نوشته، و وای بر آنان از آنچه از این راه به دست میآورند!
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Tafseer Jalalayn
﴿فَوَیۡلࣱ﴾ شِدَّة عَذَاب ﴿لِّلَّذِینَ یَكۡتُبُونَ ٱلۡكِتَـٰبَ بِأَیۡدِیهِمۡ﴾ أَيْ مُخْتَلَقًا مِنْ عِنْدهمْ ﴿ثُمَّ یَقُولُونَ هَـٰذَا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ لِیَشۡتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنࣰا قَلِیلࣰاۖ﴾ مِنْ الدُّنْيَا وَهُمْ الْيَهُود غَيَّرُوا صِفَة النَّبِيّ فِي التَّوْرَاة وَآيَة الرَّجْم وَغَيْرهمَا وَكَتَبُوهَا عَلَى خِلَاف مَا أُنْزِلَ ﴿فَوَیۡلࣱ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتۡ أَیۡدِیهِمۡ﴾ مِنْ الْمُخْتَلَق ﴿وَوَیۡلࣱ لَّهُم مِّمَّا یَكۡسِبُونَ ٧٩﴾ مِنْ الرِّشَا جَمْع رِشْوَة