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تفسیر: Al-Baqarah ۷۸:۲
Al-Baqarah
۷۸
۷۸:۲
ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون ٧٨
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَـٰبَ إِلَّآ أَمَانِىَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٧٨
وَمِنۡهُمۡ
ﱋ
أُمِّيُّونَ
ﱌ
لَا
ﱍ
يَعۡلَمُونَ
ﱎ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱏ
إِلَّآ
ﱐ
أَمَانِيَّ
ﱑ
وَإِنۡ
ﱒ
هُمۡ
ﱓ
إِلَّا
ﱔ
يَظُنُّونَ
ﱕ
٧٨
ﱖ
و برخی از آنان بیسوادانی هستند که کتاب الله (تورات) را جز یک مشت خیالات و آرزوها نمیدانند، و تنها به پندارهایشان دل بستهاند.
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[
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ
] وه لهناو جوولهكهدا كهسانێكی نهخوێندهوار ههن كه خوێندهواری نازانن تهنها هیواو ئومێدیان ههیه، یاخود تهنها ئهزانن بیخوێننهوه بهڵام لێی تێناگهن، یاخود درۆدهكهن [
وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (٧٨)
] وه تهنها دوای گومان كهوتوونهو گومانی ناحهق دهبهن.