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تفسیر: Al-Baqarah ۷۸:۲
Al-Baqarah
۷۸
۷۸:۲
ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون ٧٨
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَـٰبَ إِلَّآ أَمَانِىَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٧٨
وَمِنۡهُمۡ
ﱋ
أُمِّيُّونَ
ﱌ
لَا
ﱍ
يَعۡلَمُونَ
ﱎ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱏ
إِلَّآ
ﱐ
أَمَانِيَّ
ﱑ
وَإِنۡ
ﱒ
هُمۡ
ﱓ
إِلَّا
ﱔ
يَظُنُّونَ
ﱕ
٧٨
ﱖ
و برخی از آنان بیسوادانی هستند که کتاب الله (تورات) را جز یک مشت خیالات و آرزوها نمیدانند، و تنها به پندارهایشان دل بستهاند.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَمِنۡهُمۡ﴾ أَيْ الْيَهُود ﴿أُمِّیُّونَ﴾ عَوَامّ ﴿لَا یَعۡلَمُونَ ٱلۡكِتَـٰبَ﴾ التَّوْرَاة ﴿إِلَّاۤ﴾ لَكِنْ ﴿أَمَانِیَّ﴾ أَكَاذِيب تَلَقَّوْهَا مِنْ رُؤَسَائِهِمْ فَاعْتَمَدُوهَا ﴿وَإِنۡ﴾ مَا ﴿هُمۡ﴾ فِي جَحْد نُبُوَّة النَّبِيّ وَغَيْره مِمَّا يَخْتَلِقُونَهُ ﴿إِلَّا یَظُنُّونَ ٧٨﴾ ظَنًّا وَلَا عِلْم لَهُمْ