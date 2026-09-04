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تفسیر: Al-Baqarah ۷۵:۲
Al-Baqarah
۷۵
۷۵:۲
۞ افتطمعون ان يومنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ٧٥
۞ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا۟ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌۭ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٥
۞ أَفَتَطۡمَعُونَ
ﲱ ﲲ
أَن
ﲳ
يُؤۡمِنُواْ
ﲴ
لَكُمۡ
ﲵ
وَقَدۡ
ﲶ
كَانَ
ﲷ
فَرِيقٞ
ﲸ
مِّنۡهُمۡ
ﲹ
يَسۡمَعُونَ
ﲺ
كَلَٰمَ
ﲻ
ٱللَّهِ
ﲼ
ثُمَّ
ﲽ
يُحَرِّفُونَهُۥ
ﲾ
مِنۢ
ﲿ
بَعۡدِ
ﳀ
مَا
ﳁ
عَقَلُوهُ
ﳂ
وَهُمۡ
ﳃ
يَعۡلَمُونَ
ﳄ
٧٥
ﳅ
آیا امید دارید که (یهودیان) به (آیین) شما ایمان بیاورند، با اینکه گروهی از آنان سخنان الله (تورات) را میشنیدند و پس از فهمیدنش آن را تحریف میکردند، و حال آنکه علم و اطلاع داشتند؟!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.