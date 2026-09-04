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تفسیر: Al-Baqarah ۷۳:۲
Al-Baqarah
۷۳
۷۳:۲
فقلنا اضربوه ببعضها كذالك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ٧٣
فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْىِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧٣
فَقُلۡنَا
ﱺ
ٱضۡرِبُوهُ
ﱻ
بِبَعۡضِهَاۚ
ﱼﱽ
كَذَٰلِكَ
ﱾ
يُحۡيِ
ﱿ
ٱللَّهُ
ﲀ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
ﲁ
وَيُرِيكُمۡ
ﲂ
ءَايَٰتِهِۦ
ﲃ
لَعَلَّكُمۡ
ﲄ
تَعۡقِلُونَ
ﲅ
٧٣
ﲆ
پس گفتیم: «پارهای از گاو را به مقتول بزنید، الله این گونه مردگان را زنده میکند، و نشانههای خود را به شما مینمایاند، شاید اندیشه کنید».
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[
فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا
] وتمان: ههندێك ئهندامی ئهو مردووه بكێشن به مانگاكهدا ئهوانیش پیایاندا كێشا خوای گهوره مردووهكهی زیندوو كردهوه وه وتی كه برازایهكی خۆی كوشتویهتی بۆ ئهوهی كه ببێ به میراتگری پاشان مراندیهوه [
كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى
] بهم شێوازه خوای گهوره مردوو زیندوو ئهكاتهوه [
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٧٣)
] وه نیشانهو بهڵگهكانی تواناو دهسهڵاتی خۆیتان پێ نیشان ئهدات بهڵكو ئێوه فێربن و عاقڵ بن و چی تر كاری وا ئهنجام نهدهن.