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تفسیر: Al-Baqarah ۷۳:۲
Al-Baqarah
۷۳
۷۳:۲
فقلنا اضربوه ببعضها كذالك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ٧٣
فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْىِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧٣
فَقُلۡنَا
ﱺ
ٱضۡرِبُوهُ
ﱻ
بِبَعۡضِهَاۚ
ﱼﱽ
كَذَٰلِكَ
ﱾ
يُحۡيِ
ﱿ
ٱللَّهُ
ﲀ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
ﲁ
وَيُرِيكُمۡ
ﲂ
ءَايَٰتِهِۦ
ﲃ
لَعَلَّكُمۡ
ﲄ
تَعۡقِلُونَ
ﲅ
٧٣
ﲆ
پس گفتیم: «پارهای از گاو را به مقتول بزنید، الله این گونه مردگان را زنده میکند، و نشانههای خود را به شما مینمایاند، شاید اندیشه کنید».
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Tafseer Jalalayn
﴿فَقُلۡنَا ٱضۡرِبُوهُ﴾ أَيْ الْقَتِيل ﴿بِبَعۡضِهَاۚ﴾ فَضَرَبَ بِلِسَانِهَا أَوْ عَجَب ذَنَبهَا فَحَيِيَ وَقَالَ قَتَلَنِي فُلَان وَفُلَان لِابْنَيْ عَمّه وَمَاتَ فَحُرِمَا الْمِيرَاث وَقُتِلَا قال تعالى ﴿كَذَ ٰلِكَ﴾ الْإِحْيَاء ﴿یُحۡیِ ٱللَّهُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَیُرِیكُمۡ ءَایَـٰتِهِۦ﴾ دَلَائِل قُدْرَته ﴿لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ٧٣﴾ تَتَدَبَّرُونَ فَتَعْلَمُونَ أَنَّ الْقَادِر عَلَى إحْيَاء نَفْس وَاحِدَة قَادِر عَلَى إحْيَاء نُفُوس كَثِيرَة فَتُؤْمِنُونَ