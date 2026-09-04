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تفسیر: Al-Baqarah ۷۱:۲
Al-Baqarah
۷۱
۷۱:۲
قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الان جيت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ٧١
قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌۭ لَّا ذَلُولٌۭ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌۭ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا۟ ٱلْـَٔـٰنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا۟ يَفْعَلُونَ ٧١
قَالَ
ﱓ
إِنَّهُۥ
ﱔ
يَقُولُ
ﱕ
إِنَّهَا
ﱖ
بَقَرَةٞ
ﱗ
لَّا
ﱘ
ذَلُولٞ
ﱙ
تُثِيرُ
ﱚ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱛ
وَلَا
ﱜ
تَسۡقِي
ﱝ
ٱلۡحَرۡثَ
ﱞ
مُسَلَّمَةٞ
ﱟ
لَّا
ﱠ
شِيَةَ
ﱡ
فِيهَاۚ
ﱢﱣ
قَالُواْ
ﱤ
ٱلۡـَٰٔنَ
ﱥ
جِئۡتَ
ﱦ
بِٱلۡحَقِّۚ
ﱧﱨ
فَذَبَحُوهَا
ﱩ
وَمَا
ﱪ
كَادُواْ
ﱫ
يَفۡعَلُونَ
ﱬ
٧١
ﱭ
(موسی) گفت: (الله) میفرماید: «آن گاوی است که نه برای شخم زدن رام شده، و نه برای زراعت آبکشی کند، بی عیب است و یک رنگ و در آن خالی نیست» گفتند: «اینک سخن درست آوردی» پس گاو را سر بریدند، و نزدیک بود که این کار نکنند.
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[
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ
] فهرمووی: پهروهردگار ئهفهرمووێ: با مانگایهك بێت كه ئهوهنده كاری نهكردبێت كه زهلیل كرابێ و زۆر ماندوو شهكهت بوو بێت [
تُثِيرُ الْأَرْضَ
] بهوهی كه زهوی پێ كێڵرا بێت [
وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ
] یاخود ئاوی پێ هێنرابێت و زهرعاتی پێ ئاو درابێت [
مُسَلَّمَةٌ
] ئهبێت پارێزراو بێت ساغ و سهلیم بێ له ههموو عهیب و كهموكوڕیهك [
لَا شِيَةَ فِيهَا
] ئهبێت ڕهنگهكهیشی ڕهنگێكی زهردی تهواو بێت هیچ پهڵهیهك له ڕهنگی تری تیا نهبێ، یان هیچ عهیب و كهموكوڕیهكی تیا نهبێت [
قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ
] وتیان: ئێستا حهقت بۆمان هێنا، كه پێشتریش موسی
صلی الله علیه وسلم
ههر حهقی هێنابوو [
فَذَبَحُوهَا
] مانگاكهیان دۆزیهوه وه سهریان ئهبڕی [
وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (٧١)
] وه نزیك بووه ههر دهستیان نهكهوێ كه ئهگهر نهیانوتایه (إن شاء الله) ئهوه ئهو مانگایهیان دهست نهئهكهوت.