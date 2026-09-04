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تفسیر: Al-Baqarah ۶۸:۲
Al-Baqarah
۶۸
۶۸:۲
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذالك فافعلوا ما تومرون ٦٨
قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌۭ لَّا فَارِضٌۭ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَٱفْعَلُوا۟ مَا تُؤْمَرُونَ ٦٨
قَالُواْ
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ٱدۡعُ
ﲨ
لَنَا
ﲩ
رَبَّكَ
ﲪ
يُبَيِّن
ﲫ
لَّنَا
ﲬ
مَا
ﲭ
هِيَۚ
ﲮﲯ
قَالَ
ﲰ
إِنَّهُۥ
ﲱ
يَقُولُ
ﲲ
إِنَّهَا
ﲳ
بَقَرَةٞ
ﲴ
لَّا
ﲵ
فَارِضٞ
ﲶ
وَلَا
ﲷ
بِكۡرٌ
ﲸ
عَوَانُۢ
ﲹ
بَيۡنَ
ﲺ
ذَٰلِكَۖ
ﲻﲼ
فَٱفۡعَلُواْ
ﲽ
مَا
ﲾ
تُؤۡمَرُونَ
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٦٨
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گفتند: «از الله خود بخواه که برای ما روشن کند که آن چگونه (گاوی) است؟» (موسی) گفت: (الله) میفرماید: «آن گاوی است که نه پیر و نه جوان، بلکه میان سالی بین این دو باشد، پس آنچه به شما دستور داده شده است؛ انجام دهید».
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Walisema, “Tuombee Mola wako atufafanulie sifa ya ng’ombe huyu.” Akawajibu, “Mwenyezi Mungu Anawaambia kwamba sifa yake ni asiwe mkubwa wa miaka wala mdogo. Yeye ni wa katikati baina ya uzee na ujana, basi fanyeni haraka kutii amri ya Mola wenu.”