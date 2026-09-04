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تفسیر: Al-Baqarah ۶۶:۲
Al-Baqarah
۶۶
۶۶:۲
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ٦٦
فَجَعَلْنَـٰهَا نَكَـٰلًۭا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةًۭ لِّلْمُتَّقِينَ ٦٦
فَجَعَلۡنَٰهَا
ﲆ
نَكَٰلٗا
ﲇ
لِّمَا
ﲈ
بَيۡنَ
ﲉ
يَدَيۡهَا
ﲊ
وَمَا
ﲋ
خَلۡفَهَا
ﲌ
وَمَوۡعِظَةٗ
ﲍ
لِّلۡمُتَّقِينَ
ﲎ
٦٦
ﲏ
پس ما این (کیفر) را عبرتی برای مردم آن زمان و نسلهای بعد از آنان، و پند و اندرزی برای پرهیزگاران قرار دادیم.
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وجعل الله هذه العقوبة
{ نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا }
أي: لمن حضرها من الأمم, وبلغه خبرها, ممن هو في وقتهم.
{ وَمَا خَلْفَهَا }
أي: من بعدهم, فتقوم على العباد حجة الله, وليرتدعوا عن معاصيه, ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين، وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات.