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تفسیر: Al-Baqarah ۶۴:۲
Al-Baqarah
۶۴
۶۴:۲
ثم توليتم من بعد ذالك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ٦٤
ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٦٤
ثُمَّ
ﱪ
تَوَلَّيۡتُم
ﱫ
مِّنۢ
ﱬ
بَعۡدِ
ﱭ
ذَٰلِكَۖ
ﱮﱯ
فَلَوۡلَا
ﱰ
فَضۡلُ
ﱱ
ٱللَّهِ
ﱲ
عَلَيۡكُمۡ
ﱳ
وَرَحۡمَتُهُۥ
ﱴ
لَكُنتُم
ﱵ
مِّنَ
ﱶ
ٱلۡخَٰسِرِينَ
ﱷ
٦٤
ﱸ
سپس شما بعد از این روی گرداندید، پس اگر فضل و رحمت الله بر شما نبود، از زیانکاران بودید.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir Muyassar
ثم خالفتم وعصيتم مرة أخرى، بعد أَخْذِ الميثاق ورَفْع الجبل كشأنكم دائمًا. فلولا فَضْلُ الله عليكم ورحمته بالتوبة، والتجاوز عن خطاياكم، لصرتم من الخاسرين في الدنيا والآخرة.