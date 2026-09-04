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تفسیر: Al-Baqarah ۶۳:۲
Al-Baqarah
۶۳
۶۳:۲
واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ٦٣
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَـٰكُم بِقُوَّةٍۢ وَٱذْكُرُوا۟ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٦٣
وَإِذۡ
ﱚ
أَخَذۡنَا
ﱛ
مِيثَٰقَكُمۡ
ﱜ
وَرَفَعۡنَا
ﱝ
فَوۡقَكُمُ
ﱞ
ٱلطُّورَ
ﱟ
خُذُواْ
ﱠ
مَآ
ﱡ
ءَاتَيۡنَٰكُم
ﱢ
بِقُوَّةٖ
ﱣ
وَٱذۡكُرُواْ
ﱤ
مَا
ﱥ
فِيهِ
ﱦ
لَعَلَّكُمۡ
ﱧ
تَتَّقُونَ
ﱨ
٦٣
ﱩ
و (به یاد آورید) زمانی را که از شما پیمان گرفتیم، و (کوه) طور را بالای سر شما بر افراشتیم، (و به شما گفتیم): «آنچه را به شما دادهایم، با قدرت بگیرید، و آنچه را در آن است یاد کنید، شاید پرهیزگار شوید».
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Tafsir Muyassar
واذكروا -يا بني إسرائيل- حين أَخَذْنا العهد المؤكَّد منكم بالإيمان بالله وإفراده بالعبادة، ورفعنا جبل الطور فوقكم،
وقلنا لكم:
خذوا الكتاب الذي أعطيناكم بجدٍ واجتهاد واحفظوه، وإلا أطبقنا عليكم الجبل، ولا تنسوا التوراة قولا وعملا كي تتقوني وتخافوا عقابي.