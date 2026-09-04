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تفسیر: Al-Baqarah ۵۸:۲
Al-Baqarah
۵۸
۵۸:۲
واذ قلنا ادخلوا هاذه القرية فكلوا منها حيث شيتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ٥٨
وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا۟ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا۟ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًۭا وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًۭا وَقُولُوا۟ حِطَّةٌۭ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَـٰيَـٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٨
وَإِذۡ
ﱁ
قُلۡنَا
ﱂ
ٱدۡخُلُواْ
ﱃ
هَٰذِهِ
ﱄ
ٱلۡقَرۡيَةَ
ﱅ
فَكُلُواْ
ﱆ
مِنۡهَا
ﱇ
حَيۡثُ
ﱈ
شِئۡتُمۡ
ﱉ
رَغَدٗا
ﱊ
وَٱدۡخُلُواْ
ﱋ
ٱلۡبَابَ
ﱌ
سُجَّدٗا
ﱍ
وَقُولُواْ
ﱎ
حِطَّةٞ
ﱏ
نَّغۡفِرۡ
ﱐ
لَكُمۡ
ﱑ
خَطَٰيَٰكُمۡۚ
ﱒﱓ
وَسَنَزِيدُ
ﱔ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﱕ
٥٨
ﱖ
و (به یاد آورید) هنگامی را که گفتیم: «به این شهر (= بیتالمقدس) وارد شوید، و از نعمتهای آن از هر جا که میخواهید به فراوانی بخورید، و با خشوع و فروتنی به دروازه در آیید و بگویید: «خواسته ما آمرزش گناهان است» تا گناهان شما را ببخشیم، و به نیکو کاران فزونتر میبخشیم».
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na Kumbukeni neema yetu kwenu, tuliposema, “Ingieni mji wa Baitul Maqdis na kuleni vizuri vyake, mahali popote pa mji huo, kwa starehe. Na muwe, katika kuingia kwenu, wanyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu, wadhalilifu Kwake na mseme, ‘Ewe Mola wetu, tuondolee madhambi yetu,’ tutawaitikia, tutawasamehe na kuyafanya yasitirike.” Na wenye Kufanya wema katika amali zao tutawazidishia kheri na thawabu.