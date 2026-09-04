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تفسیر: Al-Baqarah ۵۵:۲
Al-Baqarah
۵۵
۵۵:۲
واذ قلتم يا موسى لن نومن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون ٥٥
وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةًۭ فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٥
وَإِذۡ
ﲚ
قُلۡتُمۡ
ﲛ
يَٰمُوسَىٰ
ﲜ
لَن
ﲝ
نُّؤۡمِنَ
ﲞ
لَكَ
ﲟ
حَتَّىٰ
ﲠ
نَرَى
ﲡ
ٱللَّهَ
ﲢ
جَهۡرَةٗ
ﲣ
فَأَخَذَتۡكُمُ
ﲤ
ٱلصَّٰعِقَةُ
ﲥ
وَأَنتُمۡ
ﲦ
تَنظُرُونَ
ﲧ
٥٥
ﲨ
و (به یاد آورید) هنگامی را که گفتید: «ای موسی! ما هرگز به تو ایمان نمیآوریم، مگر اینکه الله را آشکارا ببینیم». پس صاعقه شما را گرفت، در حالیکه مینگریستید.
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السعدي Al-Sa'di
{ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً }
وهذا غاية الظلم والجراءة على الله وعلى رسوله،
{ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ }
إما الموت أو الغشية العظيمة،
{ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ }
وقوع ذلك, كل ينظر إلى صاحبه.