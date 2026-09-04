وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: Al-Baqarah ۵۲:۲
Al-Baqarah
۵۲
۵۲:۲
ثم عفونا عنكم من بعد ذالك لعلكم تشكرون ٥٢
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٢
ثُمَّ
ﱭ
عَفَوۡنَا
ﱮ
عَنكُم
ﱯ
مِّنۢ
ﱰ
بَعۡدِ
ﱱ
ذَٰلِكَ
ﱲ
لَعَلَّكُمۡ
ﱳ
تَشۡكُرُونَ
ﱴ
٥٢
ﱵ
سپس شما را بعد از آن بخشیدیم، شاید سپاسگزاری کنید.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kisha tukawasamehe kitendo hiki kibaya, tukakubali toba yenu baada ya kurudi Musa kwa kutarajia kuwa mtamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema Zake na fadhila Zake juu yenu, na hamtaendelea kwenye ukafiri na uasi.