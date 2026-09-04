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تفسیر: Al-Baqarah ۴۹:۲
Al-Baqarah
۴۹
۴۹:۲
واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذالكم بلاء من ربكم عظيم ٤٩
وَإِذْ نَجَّيْنَـٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌۭ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌۭ ٤٩
وَإِذۡ
ﱁ
نَجَّيۡنَٰكُم
ﱂ
مِّنۡ
ﱃ
ءَالِ
ﱄ
فِرۡعَوۡنَ
ﱅ
يَسُومُونَكُمۡ
ﱆ
سُوٓءَ
ﱇ
ٱلۡعَذَابِ
ﱈ
يُذَبِّحُونَ
ﱉ
أَبۡنَآءَكُمۡ
ﱊ
وَيَسۡتَحۡيُونَ
ﱋ
نِسَآءَكُمۡۚ
ﱌﱍ
وَفِي
ﱎ
ذَٰلِكُم
ﱏ
بَلَآءٞ
ﱐ
مِّن
ﱑ
رَّبِّكُمۡ
ﱒ
عَظِيمٞ
ﱓ
٤٩
ﱔ
و (نیز به یاد آورید) هنگامیکه شما را از چنگال فرعونیان نجات دادیم، (آنان) شما را به بدترین صورت آزار و شکنجه میدادند، پسران شما را سر میبریدند، و زنان شما را زنده نگه میداشتند، و در اینها آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان برای شما بود.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.