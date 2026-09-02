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تفسیر: Al-Baqarah ۴۰:۲
Al-Baqarah
۴۰
۴۰:۲
يا بني اسراييل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون ٤٠
يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّـٰىَ فَٱرْهَبُونِ ٤٠
يَٰبَنِيٓ
ﱠ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﱡ
ٱذۡكُرُواْ
ﱢ
نِعۡمَتِيَ
ﱣ
ٱلَّتِيٓ
ﱤ
أَنۡعَمۡتُ
ﱥ
عَلَيۡكُمۡ
ﱦ
وَأَوۡفُواْ
ﱧ
بِعَهۡدِيٓ
ﱨ
أُوفِ
ﱩ
بِعَهۡدِكُمۡ
ﱪ
وَإِيَّٰيَ
ﱫ
فَٱرۡهَبُونِ
ﱬ
٤٠
ﱭ
ای فرزندان اسرائیل (= یعقوب)! نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید، و به پیمانی که با من بستهاید وفا کنید، تا من نیز به پیمان شما وفا کنم و تنها از من بترسید.
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قیراط
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Enyi kizazi cha Ya’qūb, tajeni neema za Mwenyezi Mungu zilizo nyingi kwenu, nishukuruni na timizeni wasia Wangu kwenu kuwa muviamini Vitabu Vyangu na Mitume Wangu Wote, mfuate Sheria Zangu kivitendo. Mkifanya hivyo, nitawatimizia niliyowaahidi ya kuwarehemu katika ulimwengu na kuwaokoa kesho Akhera. Na Mimi, Peke Yangu, niogopeni na muwe na hadhari na mateso Yangu ikiwa mtavunja ahadi na kunikanusha.