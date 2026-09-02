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تفسیر: Al-Baqarah ۳۷:۲
Al-Baqarah
۳۷
۳۷:۲
فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ٣٧
فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَـٰتٍۢ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٧
فَتَلَقَّىٰٓ
ﳍ
ءَادَمُ
ﳎ
مِن
ﳏ
رَّبِّهِۦ
ﳐ
كَلِمَٰتٖ
ﳑ
فَتَابَ
ﳒ
عَلَيۡهِۚ
ﳓﳔ
إِنَّهُۥ
ﳕ
هُوَ
ﳖ
ٱلتَّوَّابُ
ﳗ
ٱلرَّحِيمُ
ﳘ
٣٧
ﳙ
آنگاه آدم از پروردگارش کلماتی فرا گرفت و الله توبه او را پذیرفت، چرا که الله توبهپذیر مهربان است. [مراد از «کلمات» سخنانی است که حضرت آدم علیه السلام با آن دعا و استغفار نمود و در سورۀ اعراف آیه بیان شده است. (تفسیر ابن کثیر)]
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ فَتَلَقَّى آدَمُ }
أي: تلقف وتلقن, وألهمه الله
{ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ }
وهي قوله:
{ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا }
الآية، فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته
{ فَتَابَ }
الله
{ عَلَيْهِ }
ورحمه
{ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ }
لمن تاب إليه وأناب.
وتوبته نوعان:
توفيقه أولا, ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا.
{ الرَّحِيمِ }
بعباده, ومن رحمته بهم, أن وفقهم للتوبة, وعفا عنهم وصفح.