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تفسیر: Al-Baqarah ۳۵:۲
Al-Baqarah
۳۵
۳۵:۲
وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شيتما ولا تقربا هاذه الشجرة فتكونا من الظالمين ٣٥
وَقُلْنَا يَـٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٣٥
وَقُلۡنَا
ﲤ
يَٰٓـَٔادَمُ
ﲥ
ٱسۡكُنۡ
ﲦ
أَنتَ
ﲧ
وَزَوۡجُكَ
ﲨ
ٱلۡجَنَّةَ
ﲩ
وَكُلَا
ﲪ
مِنۡهَا
ﲫ
رَغَدًا
ﲬ
حَيۡثُ
ﲭ
شِئۡتُمَا
ﲮ
وَلَا
ﲯ
تَقۡرَبَا
ﲰ
هَٰذِهِ
ﲱ
ٱلشَّجَرَةَ
ﲲ
فَتَكُونَا
ﲳ
مِنَ
ﲴ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲵ
٣٥
ﲶ
و گفتیم: «ای آدم! تو با همسرت در بهشت سکونت کن، و از (میوههای) آن هر جا میخواهید، گوارا بخورید، و لیکن به این درخت نزدیک نشوید، که از ستمگران خواهید شد».
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