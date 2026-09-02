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تفسیر: Al-Baqarah ۳۴:۲
Al-Baqarah
۳۴
۳۴:۲
واذ قلنا للملايكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين ٣٤
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٣٤
وَإِذۡ
ﲖ
قُلۡنَا
ﲗ
لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ﲘ
ٱسۡجُدُواْ
ﲙ
لِأٓدَمَ
ﲚ
فَسَجَدُوٓاْ
ﲛ
إِلَّآ
ﲜ
إِبۡلِيسَ
ﲝ
أَبَىٰ
ﲞ
وَٱسۡتَكۡبَرَ
ﲟ
وَكَانَ
ﲠ
مِنَ
ﲡ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲢ
٣٤
ﲣ
(یاد بیاور) هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده کنید» پس (همگی) سجده کردند، جز ابلیس که سرباز زد، و تکبر ورزید، و از کافران شد.
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[
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
] پهروهردگار ئهمری كرد به فریشتهكان كه كڕنۆشی ڕێزو ئیحترام بۆ ئادهم بهرن كه له شهریعهتی خۆماندا حهرام كراوه ئهم شته تایبهت بووه بهوانهوه [
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٣٤)
] ههموویان سوجدهیان بۆ برد تهنها ئیبلیس نهبێ كه له جن بوو بهڵام زۆر خواپهرست و چاكهكار بوو لهناو مهلائیكهتهكاندا بوو ئهم سوجدهی نهبردو ڕهفزی كردو ڕهتی كردهوهو خۆی به گهوره زانی و وتی من لهو باشترم من له ئاگر دروستكراوم و ئهو له قوڕ، وه له زانیاری خوای گهوره ههبوو كه ئهمه كافر دهرئهچێ وه كافر بوو.