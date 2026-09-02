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تفسیر: Al-Baqarah ۳۴:۲
Al-Baqarah
۳۴
۳۴:۲
واذ قلنا للملايكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين ٣٤
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٣٤
وَإِذۡ
ﲖ
قُلۡنَا
ﲗ
لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ﲘ
ٱسۡجُدُواْ
ﲙ
لِأٓدَمَ
ﲚ
فَسَجَدُوٓاْ
ﲛ
إِلَّآ
ﲜ
إِبۡلِيسَ
ﲝ
أَبَىٰ
ﲞ
وَٱسۡتَكۡبَرَ
ﲟ
وَكَانَ
ﲠ
مِنَ
ﲡ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲢ
٣٤
ﲣ
(یاد بیاور) هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده کنید» پس (همگی) سجده کردند، جز ابلیس که سرباز زد، و تکبر ورزید، و از کافران شد.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَ﴾ اذْكُرْ ﴿إِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلَـٰۤىِٕكَةِ ٱسۡجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ﴾ سُجُود تَحِيَّة بِالِانْحِنَاءِ ﴿فَسَجَدُوۤا۟ إِلَّاۤ إِبۡلِیسَ﴾ هُوَ أَبُو الْجِنّ كَانَ بَيْن الْمَلَائِكَة ﴿أَبَىٰ﴾ امْتَنَعَ مِنْ السُّجُود ﴿وَٱسۡتَكۡبَرَ﴾ تَكَبَّرَ عَنْهُ وَقَالَ أَنَا خَيْر مِنْهُ ﴿وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَـٰفِرِینَ ٣٤﴾ فِي عِلْم الله