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تفسیر: Al-Baqarah ۳۱:۲
Al-Baqarah
۳۱
۳۱:۲
وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملايكة فقال انبيوني باسماء هاولاء ان كنتم صادقين ٣١
وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَـٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٣١
وَعَلَّمَ
ﱠ
ءَادَمَ
ﱡ
ٱلۡأَسۡمَآءَ
ﱢ
كُلَّهَا
ﱣ
ثُمَّ
ﱤ
عَرَضَهُمۡ
ﱥ
عَلَى
ﱦ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ﱧ
فَقَالَ
ﱨ
أَنۢبِـُٔونِي
ﱩ
بِأَسۡمَآءِ
ﱪ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﱫ
إِن
ﱬ
كُنتُمۡ
ﱭ
صَٰدِقِينَ
ﱮ
٣١
ﱯ
و نامها را همگی به آدم آموخت. سپس آنها را به فرشتگان عرضه داشت، و فرمود: «اگر راستگویید، نامهای اینها را به من خبر دهید».
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na ili kubainisha utukufu wa Ādam, Amani imshukiye, Mwenyezi Mungu Alimfundisha majina ya vitu vyote, kisha Akaviorodhesha hivyo vitu kwa Malaika na kuwaambia, “Niambieni majina ya vitu hivi vilivyoko, ikiwa nyinyi ni wakweli kwamba nyinyi mnastahiki zaidi uimarishaji wa ardhi kuliko wao.”