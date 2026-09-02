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تفسیر: Al-Baqarah ۲۹:۲
Al-Baqarah
۲۹
۲۹:۲
هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ٢٩
هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًۭا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍۢ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ ٢٩
هُوَ
ﲺ
ٱلَّذِي
ﲻ
خَلَقَ
ﲼ
لَكُم
ﲽ
مَّا
ﲾ
فِي
ﲿ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳀ
جَمِيعٗا
ﳁ
ثُمَّ
ﳂ
ٱسۡتَوَىٰٓ
ﳃ
إِلَى
ﳄ
ٱلسَّمَآءِ
ﳅ
فَسَوَّىٰهُنَّ
ﳆ
سَبۡعَ
ﳇ
سَمَٰوَٰتٖۚ
ﳈﳉ
وَهُوَ
ﳊ
بِكُلِّ
ﳋ
شَيۡءٍ
ﳌ
عَلِيمٞ
ﳍ
٢٩
ﳎ
او (الله) است که همه آنچه را که در زمین است برای شما آفرید، آنگاه آهنگ آسمان کرد و آنها را بهصورت هفت آسمان مرتب نمود، و او به هر چیز آگاه است.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
] خوای گهوره ئهو خوایهیه ههرچی لهسهر ڕووی زهوی ههیه بۆ سوودو بهرژهوهندی ئێوهی دروست كردووه. {ماناكانی (استوی) لە قورئاندا} [
ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
] پاشان خوای گهوره ویستی ئاسمانهكانی بوو، وه یهكسهر حهوت ئاسمانی دروست كردو ڕێكیخست، ئهم ئایهته بهڵگهیه لهسهر ئهوهی كهزهوی پێش ئاسمان دروستكراوه (اسْتَوَى) له قورئاندا به سێ مانا هاتووه: لهگهڵ (إِلَى) بهمانای ویست بوون دێت وهكو ئهم ئایهتهی سهرهوه، وه لهگهڵ (عَلَى) به مانای بهرزو بڵند بوونهوه دێت وهكو ئهم ئایهته: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) (طه:٥)، وه به تهنهایش بهبێ حهرف بهمانای پێگهیشتن و كامڵ بوون دێت وهكو ئهم ئایهته: (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً) (القصص: ١٤). [
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٩)
] وه خوای گهوره زۆر زانایه به ههموو شتێك.