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تفسیر: Al-Baqarah ۲۸:۲
Al-Baqarah
۲۸
۲۸:۲
كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون ٢٨
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًۭا فَأَحْيَـٰكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٨
كَيۡفَ
ﲫ
تَكۡفُرُونَ
ﲬ
بِٱللَّهِ
ﲭ
وَكُنتُمۡ
ﲮ
أَمۡوَٰتٗا
ﲯ
فَأَحۡيَٰكُمۡۖ
ﲰﲱ
ثُمَّ
ﲲ
يُمِيتُكُمۡ
ﲳ
ثُمَّ
ﲴ
يُحۡيِيكُمۡ
ﲵ
ثُمَّ
ﲶ
إِلَيۡهِ
ﲷ
تُرۡجَعُونَ
ﲸ
٢٨
ﲹ
چگونه به الله کافر میشوید؟ در حالیکه شما مردگان بودید، و او شما را زنده کرد، سپس شما را میمیراند، سپس شما را زنده میکند، آنگاه بهسوی او باز گردانده میشوید.
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پاسخها
قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Этот вопрос означает удивление, порицание и осуждение. О люди! Как вы можете отказываться от веры в Аллаха, Который сотворил вас из небытия и одарил вас всевозможными благами, Который умерщвляет вас по завершении вашего жизненного срока и воздает вам по заслугам уже в могилах, Который непременно вернет вас к жизни после воскрешения и сполна воздаст вам за каждое совершенное деяние? Вы подвластны Ему, зависите от Его воли и живете по Его вселенским законам, а затем будете судимы по законам Его религии. Разве ж вам подобает отказываться от веры в своего Господа? Разве ж подобное неверие не является великим невежеством и чудовищной глупостью? Воистину, вам надлежит бояться вашего Господа и благодарить Его, уверовать в Него, страшиться Его наказания и надеяться на Его вознаграждение.