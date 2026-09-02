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تفسیر: Al-Baqarah ۲۱:۲
Al-Baqarah
۲۱
۲۱:۲
يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ٢١
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢١
يَٰٓأَيُّهَا
ﲌ
ٱلنَّاسُ
ﲍ
ٱعۡبُدُواْ
ﲎ
رَبَّكُمُ
ﲏ
ٱلَّذِي
ﲐ
خَلَقَكُمۡ
ﲑ
وَٱلَّذِينَ
ﲒ
مِن
ﲓ
قَبۡلِكُمۡ
ﲔ
لَعَلَّكُمۡ
ﲕ
تَتَّقُونَ
ﲖ
٢١
ﲗ
ای مردم، پروردگار خود را پرستش کنید، آن کسیکه شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید، تا پرهیزگار شوید.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mwito utokao kwa Mwenyezi Mungu kwa binadamu wote: Muabuduni Mwenyezi Mungu Ambaye Amewalea kwa neema zake, na mumuogope wala msiende kinyume na dini Yake. Kwani yeye ndiye Aliyewaumba kutoka kwenye hali ya kutokuwako, na Akawaumba waliokuwa kabla yenu, ili muwe ni miongoni mwa wenye kumcha Mwenyezi Mungu ambao Yeye Ameridhika nao na wao wameridhika na Yeye.