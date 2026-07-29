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Al-Baqarah
۱۹۱
۱۹۱:۲
واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذالك جزاء الكافرين ١٩١
وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَـٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَـٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَـٰفِرِينَ ١٩١
وَٱقۡتُلُوهُمۡ
حَيۡثُ
ثَقِفۡتُمُوهُمۡ
وَأَخۡرِجُوهُم
مِّنۡ
حَيۡثُ
أَخۡرَجُوكُمۡۚ
وَٱلۡفِتۡنَةُ
أَشَدُّ
مِنَ
ٱلۡقَتۡلِۚ
وَلَا
تُقَٰتِلُوهُمۡ
عِندَ
ٱلۡمَسۡجِدِ
ٱلۡحَرَامِ
حَتَّىٰ
يُقَٰتِلُوكُمۡ
فِيهِۖ
فَإِن
قَٰتَلُوكُمۡ
فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ
كَذَٰلِكَ
جَزَآءُ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
١٩١
و آنها را هر کجا یافتید، بکشید، و از آنجا (مکه) که شما را بیرون کردهاند؛ آنها را بیرون کنید، و فتنه (شرک) از کشتن بدتر است. و با آنها در نزد مسجد الحرام جنگ نکنید، تا اینکه با شما در آنجا بجنگند، پس اگر (در آنجا) با شما جنگیدند، ایشان را بکشید، سزای کافران چنین است.
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Razia Zahra
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۲ سال پیش
·
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آیه ۱۹۱:۲
In the Name of Allah the Most Merciful, the Especially Merciful,
If any ideology finds killing a victory then it is flawed. If the ideology believes killing in self-defence and to stop persecution then it is just and intends to preserve its existence.
The Quraysh were not killed because of their ideology but because they were killing the Muslims.
When a wrong is a wrong we must condemn the wrong. May Allah make us people who stand for truth a...
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۳
Adil Saiyed
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۳ سال پیش
·
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آیه ۳۲:۵، ۱۹۱:۲، ۲۱۷:۲
وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ - Surah Baqarah - Says that Fitnah (i.e. to put to test, opression, torment, torture, trial, persecution etc.) is greater than Killing.
And Surah Maidah says, that, - Whoever takes a life is like if they killed all of humanity.
Now on this simple match we can easily draw conclusion that spreading fitna is heavy thing and we should be watchful on our daily interactions even with spouse, children and others ...
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