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تفسیر: Al-Baqarah ۱۸:۲
Al-Baqarah
۱۸
۱۸:۲
صم بكم عمي فهم لا يرجعون ١٨
صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌۭ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٨
صُمُّۢ
ﱓ
بُكۡمٌ
ﱔ
عُمۡيٞ
ﱕ
فَهُمۡ
ﱖ
لَا
ﱗ
يَرۡجِعُونَ
ﱘ
١٨
ﱙ
کرانند، گنگانند، کورانند، پس باز نمیگردند.
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قیراط
حدیث
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Wao ni viziwi, hawaisikii haki kwa kuizingatia, ni mabubu, hawaitamki haki, ni vipofu, hawauoni mwangaza wa uongofu. Kwa hivyo, hawawezi kurudi kwenye Imani ambayo waliiacha na kuchukuwa upotevu badali yake.