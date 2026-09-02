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تفسیر: Al-Baqarah ۱۳:۲
Al-Baqarah
۱۳
۱۳:۲
واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انومن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولاكن لا يعلمون ١٣
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَـٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٣
وَإِذَا
ﲕ
قِيلَ
ﲖ
لَهُمۡ
ﲗ
ءَامِنُواْ
ﲘ
كَمَآ
ﲙ
ءَامَنَ
ﲚ
ٱلنَّاسُ
ﲛ
قَالُوٓاْ
ﲜ
أَنُؤۡمِنُ
ﲝ
كَمَآ
ﲞ
ءَامَنَ
ﲟ
ٱلسُّفَهَآءُۗ
ﲠﲡ
أَلَآ
ﲢ
إِنَّهُمۡ
ﲣ
هُمُ
ﲤ
ٱلسُّفَهَآءُ
ﲥ
وَلَٰكِن
ﲦ
لَّا
ﲧ
يَعۡلَمُونَ
ﲨ
١٣
ﲩ
و هنگامیکه به آنان گفته شود: «ایمان بیاورید؛ چنانکه مردم ایمان آوردهاند» میگویند: «آیا ایمان بیاوریم چنانکه بیخردان ایمان آوردند؟» آگاه باشید، آنها همان نابخردانند؛ ولی نمیدانند.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na waambiwapo wanafiki, “Aminini kama walivyoamini masahaba, nako ni kuamini kwa moyo, ulimi na viungo,” huwa wakibisha na kusema, “Basi, tuamini kama vile madhaifu wa akili na maoni walivyoamini, tuwe kama wao katika upumbavu?” Mwenyezi Mungu aliwajibu kwamba udhaifu wa akili na maoni ni wao peke yao. Na wao hawajui kuwa msimamo walionao ndio upotevu na hasara.