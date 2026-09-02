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تفسیر: Al-Baqarah ۱۲:۲
Al-Baqarah
۱۲
۱۲:۲
الا انهم هم المفسدون ولاكن لا يشعرون ١٢
أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١٢
أَلَآ
ﲍ
إِنَّهُمۡ
ﲎ
هُمُ
ﲏ
ٱلۡمُفۡسِدُونَ
ﲐ
وَلَٰكِن
ﲑ
لَّا
ﲒ
يَشۡعُرُونَ
ﲓ
١٢
ﲔ
آگاه باشید! آنها همان مفسدانند؛ ولی نمیفهمند.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (١٢)
] بزانن ئاشوبگێڕی تهواو ئهوان خۆیانن بهڵام ههست ناكهن [
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ
] وه كاتێك كه پێیان بڵێی ئیمان بێنن وهكو چۆن خهڵكی (واته: صهحابه) ئیمانیان هێناوه.