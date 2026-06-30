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Al-Baqarah
۱
۱:۲
الم ١
الٓمٓ ١
الٓمٓ
١
الف. لام. میم [ الف. لام. میم، حروف مقطعه هستند که در اوایل برخی از سورههای قرآن آمده است، که معانی آنها را تنها الله متعال میداند. (تفسیر ابن کثیر)].
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قیراط
حدیث
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Tafseer Jalalayn
﴿الۤمۤ ١﴾ اللَّه أَعْلَم بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ