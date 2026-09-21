Al-Sa'di تفسیر: Al-'Ankabut آیه 66

Всевышний поведал о том, что многобожники начинают искренне поклоняться одному Аллаху, когда оказываются в трудном положении. Если многобожники находятся на корабле посреди моря, то стоит морю забушевать, как ими обуревает страх перед смертью. И вот тогда они забывают о своих божествах и начинают искренне взывать к одному Аллаху, не приобщая к Нему сотоварищей. Когда же буря стихает, они забывают об Аллахе, которого они молили о спасении, и начинают поклоняться ложным божествам, которые не способны помочь им в трудную минуту и избавить их от несчастий. Что же мешает им обращаться с мольбой к одному Аллаху в горе и радости, в периоды испытаний и благоденствия? Если бы они поступали таким образом, то стали бы истинными правоверными, которые получат вознаграждение своего Господа и спасутся от Его наказания. Но нет, они предпочитают исповедовать многобожие даже после того, как Господь облагодетельствовал их и спас от верной гибели. Они отказываются возблагодарить Аллаха за ниспосланные им щедроты и грешат в ответ на Божью милость. Но в результате они лишь получают возможность насладиться короткой мирской жизнью, подобно скотине, которая заботится только о том, как набить свой желудок и удовлетворить свою страсть. Пройдет немного времени, и им придется расстаться с мирской жизнью и отправиться в Последнюю жизнь, где их ожидают великая печаль и мучительное наказание.