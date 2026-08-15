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تفسیر: Al-Anbiya ۲:۲۱
Al-Anbiya
۲
۲:۲۱
ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون ٢
مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍۢ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٢
مَا
يَأۡتِيهِم
مِّن
ذِكۡرٖ
مِّن
رَّبِّهِم
مُّحۡدَثٍ
إِلَّا
ٱسۡتَمَعُوهُ
وَهُمۡ
يَلۡعَبُونَ
٢
هیچ پند تازهای از جانب پروردگارشان برای آنها نمیآید، مگر آنکه بازیکنان به آن گوش میدهند.
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وأن الله تعالى لا يزال يجدد لهم التذكير والوعظ، ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم،
ولهذا قال:
{ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ }
يذكرهم ما ينفعهم ويحثهم عليه وما يضرهم، ويرهبهم منه
{ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ }
سماعا، تقوم عليهم به الحجة،
{ وَهُمْ يَلْعَبُونَ }