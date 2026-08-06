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تفسیر: Al-An'am ۹۵:۶
Al-An'am
۹۵
۹۵:۶
۞ ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذالكم الله فانى توفكون ٩٥
۞ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَىِّ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ٩٥
۞ إِنَّ
ٱللَّهَ
فَالِقُ
ٱلۡحَبِّ
وَٱلنَّوَىٰۖ
يُخۡرِجُ
ٱلۡحَيَّ
مِنَ
ٱلۡمَيِّتِ
وَمُخۡرِجُ
ٱلۡمَيِّتِ
مِنَ
ٱلۡحَيِّۚ
ذَٰلِكُمُ
ٱللَّهُۖ
فَأَنَّىٰ
تُؤۡفَكُونَ
٩٥
همانا الله شکافندۀ دانه و هسته است، زنده را از مرده خارج میسازد، و مرده را از زنده بیرون میآورد، این است الله شما، پس چگونه (از حق) منحرف میشوید؟!
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Al-Sa'di
Всевышний поведал о Своем совершенстве, величии Своей власти, безграничности Своего могущества, необъятности Своего милосердия, Своем всеобъемлющем великодушии и заботливом отношении к творениям. Аллах заставляет раскрываться зерна и косточки. Это относится ко всем семенам, которые сажают люди и которые Аллах разбрасывает по степям и пустыням. Он заставляет раскрываться и прорастать семена злаков и других растений, относящихся к разным видам, имеющих разный облик и приносящих всевозможную пользу. Он заставляет раскрываться косточки финиковых пальм и других фруктовых деревьев. Это приносит огромную пользу людям, домашней скотине и всем остальным животным, которые наслаждаются тем, что вырастает из зерен и косточек. Они употребляют в пищу их плоды и извлекают из них всевозможную пользу в соответствии с установлением Аллаха. Так Он показывает им проявления Своей щедрости и добродетели, которые поражают умы и восхищают благоразумных мужей. Он показывает им Свои совершенные способности и Свою безграничную мудрость, благодаря чему они получают возможность познать Его и поклоняться одному Ему. Они убеждаются в том, что Он - Истинный Бог, тогда как поклонение всем остальным божествам лживо и бесполезно. Аллах превращает мертвое в живое, когда создает из капли семени живое существо, из яйца - курицу, а из зерен и косточек - злаки и деревья. Он превращает живое в мертвое, когда создает косточки и зерна в колосьях и на деревьях и заставляет кур нести яйца. Под мертвым здесь подразумевается все, что неспособно расти и не обладает душой. Аллах один создает эти творения и управляет ими. Он - Господь, поклоняться Которому обязаны все творения. Он заботится о мирах, одаряет их щедротами и кормит их по Своей милости. До чего же обмануты те, которые уклоняются от поклонения одному Аллаху, обладающему этими совершенными качествами, и поклоняются тем, кто не способен принести пользу или причинить вред, кто не распоряжается ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением?!!